München (ots) - Auch in Zukunft sind bei den Frauenfußball-Übertragungen im Ersten kompetente Analysen gesichert: Nia Künzer bleibt die Expertin im Ersten bis einschließlich der Weltmeisterschaft 2019. Ihr nächster Einsatz: das DFB-Pokalfinale der Frauen zwischen dem SC Sand und dem VfL Wolfsburg, ab 16:00 Uhr am kommenden Samstag, 27. Mai 2017, live im Ersten.



Bereits seit 2006 analysiert und kommentiert Nia Künzer für Das Erste. Die Weltmeisterin von 2003 wird auch zukünftig bei allen Frauenfußball-Liveübertragungen im Ersten ihre Einschätzungen des Spielgeschehens geben. Damit wird eine erfolgreiche Zusammenarbeit fortgesetzt: "Es ist eine große Ehre für mich, den Frauenfußball im Ersten weiterhin begleiten zu dürfen. Ich freue mich darauf, nicht nur beim DFB-Pokalfinale der Frauen, sondern auch bei den Fußball-Welt- und Europameisterschaften die Spiele für die Fans zu Hause sportlich einzuordnen."



ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky zur Vertragsverlängerung mit der ARD-Frauenfußball-Expertin: "Nia Künzers Analysen prägen nun schon seit elf Jahren die Live-Berichterstattung über den Frauenfußball im Ersten. Mit der Vertragsverlängerung wollen wir unserem Anspruch gerecht werden, von den Auftritten der Vereinsmannschaften und der Nationalelf in unseren Übertragungen auch weiterhin qualitativ hochwertig zu berichten."



Samstag, 27. Mai 2017 16:00 - 19:00 Uhr Sportschau DFB-Pokalfinale der Frauen SC Sand - VfL Wolfsburg Reporter: Bernd Schmelzer Expertin: Nia Künzer Übertragung aus Köln



