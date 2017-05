Die Gewinnserie der US-Börsen dürfte am Freitag ihr vorläufiges Ende finden. Der S&P-Future deutet eine knapp behauptete Eröffnung am Kassamarkt an.

Auf der Stimmung lasten die zuletzt stark gesunkenen Ölpreise, die vor allem Aktien des Energiesektors mit nach unten ziehen dürften. Die Opec hatte zwar am Donnerstag wie weithin erwartet ihre Fördermengedrosselung bis März kommenden Jahres verlängert, insgeheim hatten viele Marktteilnehmer aber auf weitergehende Maßnahmen gehofft, wie etwa eine nochmalige Verringerung der Fördermenge. Einige Beobachter sprechen auch von Gewinnmitnahmen im Öl, nachdem die Preise in den Tagen vor dem Opec-Treffen gestiegen waren.

Am Freitag stehen allerdings auch einige US-Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an, die das Blatt für die Märkte wenden könnten. Vorbörslich werden das US-Bruttoinlandsprodukt (BIP) in zweiter Lesung und der Auftragseingang bei langlebigen Wirtschaftsgütern veröffentlicht. Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn folgt der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan, ebenfalls in zweiter Lesung.

Unternehmensnachrichten kommen aus der zweiten Reihe. Am Vortag nach Börsenschluss hat der Computerspiele-Händler Gamestop Geschäftszahlen veröffentlicht, die zwar besser ausfielen als erwartet. Doch bestätigte das Unternehmen seine Jahresziele nur. Das wird im vorbörslichen Handel mit einem Minus von 4,7 Prozent bestraft.

Überraschend gute Zahlen hat auch die Großhandelskette Costco Wholesale vorgelegt. Die Aktie wird am Freitag vorbörslich noch nicht gehandelt, reagierte im nachbörslichen Handel am Donnerstag aber mit einem Kursanstieg von 1,9 Prozent auf die Zahlen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 26, 2017 06:18 ET (10:18 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.