München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Walther (57+) entführt Rumänin Marta in tropische Gefilde - und das mitten in Deutschland. Hier will er seiner Verlobten ein Detail zur anstehenden Hochzeit offenbaren, mit dem sie nicht gerechnet hat! Wie Marta wohl reagieren wird, wenn der Romantiker mal wieder eine Überraschung für sie hat? Alexander (38) zieht es derweil nach Stettin: Der Nürnberger muss jedoch zuerst bei Partnervermittlerin Viola bestehen. Und auch Manuel (23) und Stefan (55) lernen bei ihren Dates im Ausland ganz neue Seiten kennen.



Walther (57+) entführt Rumänin Marta in tropische Gefilde - und das mitten in Deutschland. Unter Palmen will er Marta auf die bevorstehende Hochzeit einstimmen. Doch Walther hält auch eine Überraschung parat: Hier offenbart er seiner Verlobten ein Detail, mit dem sie nicht gerechnet hat!



Nach dem Fiasko in Russland versucht Opernsänger Alexander (38) sein Glück in Polen. Gemeinsam mit seinem Vater trifft er auf Partnervermittlerin Viola. Und die ist von der Vater-Sohn-Kombination zunächst wenig begeistert. Ob Papa Dieter (76) und der fränkische Tenor dennoch bei den polnischen Schönheiten punkten können?



Manuel (23) aus Niedersachsen wird im rumänischen Bukarest von Vermittlerin Antoinette in Punkto Männlichkeit gecoacht und hofft, dass er so bei den Rumäninnen punkten kann. Dabei treten ungeahnte Geheimnisse zutage.



Und Stefan (55) aus Faulbach am Main hat sein zweites Date in der Dominikanischen Republik. Nach einem erfolgreichen Weißwurstfrühstück am Strand treffen nun erneut Zwirbelbart und Lederhose auf karibisches Temperament - ob das gut geht?



Eine neue Folge "Traumfrau gesucht": Montag, 29. Mai 2017, um 21:15 Uhr bei RTL II



OTS: RTL II newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6605 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6605.rss2



Pressekontakt: RTL II Programmkommunikation Lisa Christeleit 089 - 64185 6506 lisa.christeleit@rtl2.de