Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am letzten Tag der verkürzten Handelswoche mehr oder weniger unverändert. Nachdem die SIX am Vortag wegen des Feiertags geschlossen war, ist es ein ruhiger Wochenausklang. Bis zum Mittag bewegte sich der SMI am Freitag in einer engen Range von 20 Punkten. Damit steuert der Schweizer Leitindex aktuell auf eine stabile Woche hin - nach dem Minus in der Vorwoche und dem kräftigen Anstieg in den Wochen davor.

Langfristig orientierten Investoren fehlten derzeit die Impulse, um daraus weitere Kurssteigerungen ableiten zu können, heisst es am Markt mit Blick auf die europäischen Börsen. "Kurzfristig scheint eine weitere Konsolidierung wahrscheinlich." Etwas gedämpft ist die Stimmung durch weiter rückläufige Ölpreise. Hinzu kamen am Freitag durchwachsene Konjunkturdaten aus Japan. Im weiteren Tagesverlauf richten sich die Blicke noch auf Daten zum Wirtschaftswachstum der USA sowie die von der Uni Michigan ermittelte Konsumlaune.

Der Swiss Market Index (SMI) steht gegen 11.50 Uhr 0,10% tiefer bei 9'025,92 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verliert 0,21% auf 1'421,98 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) notiert unverändert bei 10'269,08. Von den 30 wichtigsten Titeln stehen ...

