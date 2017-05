(JK-Trading.com) - Wirklich neue Erkenntnisse hat die vergangene Handelswoche im DAX nicht geliefert. Durch den Feiertag am Donnerstag, den infolgedessen sehr dünnen Handel in den Wochenschluss und die bereits zuvor wieder sehr niedrige Volatilität, hat sich das technische Bild im DAX in den letzten Tagen nicht verändert. Die Region um 12.650/700 Punkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...