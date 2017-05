Baden-Baden (ots) - Sie ist DIE deutsche Sportlerin und wohl erfolgreichste Tennisspielerin der Geschichte: 377 Wochen lang hielt sie die Führung in der Tennis-Weltrangliste, zudem ist sie die einzige Spielerin weltweit, der ein Golden Slam gelang - und das mit nur 19 Jahren: Tennis-Weltstar Steffi Graf. Bei www.unitedcharity.de, Europas größtem Auktionsportal für Kinder in Not, haben Fans nun die einzigartige Möglichkeit, einen ihrer bespielten Schläger aus dem Jahr 1986 zu ersteigern. Der Erlös der Auktion wird ohne Abzüge an Herzenssache e.V. weitergeleitet.



Der Schläger wurde von einer Dame gestiftet, die Steffi Grafs Match am 17. Mai 1986 bei den Internationalen Tennismeisterschaften in Berlin verfolgte und dieses Stück Tennisgeschichte ergattern konnte. Doch nicht nur der Schläger allein ist zu haben: Dazu gehört eine Original-Hülle, die vom Tennisstar höchstpersönlich signiert wurde, und auch ein signiertes Foto von Steffi Graf liegt bei. Ab sofort haben Fans bis zum 21. Juni Zeit, sich dieses historische Set der absoluten Tennis-Rekordhalterin zu sichern und gleichzeitig etwas Gutes für Kinder in Not zu tun: https://www.unitedcharity.de/Auktionen/Graf-Tennisschlaeger-I



United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 6,6 Millionen Euro ersteigert. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.



