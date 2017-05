München (ots) -



Comedy-Subversion - wtf ist das? Ganz ehrlich: Keine Ahnung! Aber wir finden es heraus. Los geht's am 07. Juli 2017, 00:35 Uhr.



Metabohème - absurd, subversiv, existenziell Neues Comedy-Format auf TELE 5 mit Willy Karma



Fragen Sie nicht nach einem Genre. Es gibt keins. Willy Karma lässt sich in keine Schublade stecken. Er macht Schluss mit dem berechenbaren Gag-Applaus-Austausch. Moderator und Publikum sind in "Metabohème" viel mehr ideologische Feinde, die einander bekämpfen, wo es nur geht. Entsprechend schwarz und derbe ist der Humor, er lebt jedoch nicht von aktuellen oder stereotypischen Sujets, sondern dringt tief in die Absurdität der menschlichen Spezies vor.



Das Ziel: Traditionelle, obsolete Sichtweisen - wie links und rechts, weiblich und männlich, konservativ und liberal - werden vollends aufgebrochen, um eine neue, wahrhaftigere Perspektive zu erreichen - die METABOHÈME. Das Ergebnis ist ein dicht getaktetes, innovatives Potpourri an existentiellen Beobachtungen, psychologischen Erkenntnissen und frischer, furchtloser Comedy. Heil Satan!



- Ab 07. Juli 2017, 00:35 Uhr - direkt nach SchleFaZ (unbedingt dranbleiben !!!) - 6 Folgen à 30 Minuten



