FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: Am US-Anleihemarkt findet vor dem langen Wochenende zum Feiertag Memorial Day nur eine verkürzte Sitzung statt.

MONTAG: In den USA ruht der Börsenhandel wegend des Feiertags Memorial Day. In Großbritannien bleiben die Börsen wegen des Spring Bank Holiday geschlossen. In Schanghai findet wegen des Drachenbootfests kein Handel statt.

AKTIENMÄRKTE (12.55 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.411,50 -0,08% +7,62% Euro-Stoxx-50 3.558,35 -0,73% +8,14% Stoxx-50 3.217,16 -0,55% +6,86% DAX 12.561,87 -0,47% +9,41% FTSE 7.528,90 +0,15% +5,41% CAC 5.300,63 -0,68% +9,01% Nikkei-225 19.686,84 -0,64% +2,99% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,73 +37

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,03 48,9 +0,3% 0,13 -13,6% Brent/ICE 51,73 51,46 +0,5% 0,27 -11,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.266,92 1.255,70 +0,9% +11,22 +10,0% Silber (Spot) 17,31 17,16 +0,9% +0,15 +8,7% Platin (Spot) 960,01 946,50 +1,4% +13,51 +6,2% Kupfer-Future 2,59 2,60 -0,3% -0,01 +2,9%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Gewinnserie der US-Börsen dürfte am Freitag ihr vorläufiges Ende finden. Auf der Stimmung lasten die zuletzt stark gesunkenen Ölpreise, die vor allem Aktien des Energiesektors mit nach unten ziehen dürften. Die Opec hatte zwar am Donnerstag wie weithin erwartet ihre Fördermengedrosselung bis März kommenden Jahres verlängert, insgeheim hatten viele Marktteilnehmer aber auf weitergehende Maßnahmen gehofft, wie etwa eine nochmalige Verringerung der Fördermenge. Einige Beobachter sprechen auch von Gewinnmitnahmen im Öl, nachdem die Preise in den Tagen vor dem Opec-Treffen gestiegen waren.

Am Freitag stehen allerdings auch einige US-Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an, die das Blatt für die Märkte wenden könnten. Vorbörslich werden das US-Bruttoinlandsprodukt (BIP) in zweiter Lesung und der Auftragseingang bei langlebigen Wirtschaftsgütern veröffentlicht. Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn folgt der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan, ebenfalls in zweiter Lesung.

Unternehmensnachrichten kommen aus der zweiten Reihe. Am Vortag nach Börsenschluss hat der Computerspiele-Händler Gamestop Geschäftszahlen veröffentlicht, die zwar besser ausfielen als erwartet. Doch bestätigte das Unternehmen seine Jahresziele nur. Das wird im vorbörslichen Handel mit einem Minus von 4,7 Prozent bestraft.

Überraschend gute Zahlen hat auch die Großhandelskette Costco Wholesale vorgelegt. Die Aktie wird am Freitag vorbörslich noch nicht gehandelt, reagierte im nachbörslichen Handel am Donnerstag aber mit einem Kursanstieg von 1,9 Prozent auf die Zahlen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 BIP 1Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +0,8% gg Vq 1. Veröff.: +0,7% gg Vq zuvor: +2,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,3% gg Vq 1. Veröff.: +2,3% gg Vq zuvor: +2,1% gg Vq 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter April PROGNOSE: -1,8% gg Vm zuvor: revidiert +1,7% gg Vm; vorläufig +0,9% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan Mai (2. Umfrage) PROGNOSE: 97,5 1. Umfrage: 97,7 zuvor: 97,0

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Börsen in Europa tendieren am Freitagmittag bei dünnen Umsätzen etwas leichter. Händler sprechen von fehlenden Impulsen. Mit 1,1 Prozent verliert der Öl- und Gassektor deutlicher. Die Opec hatte sich am Donnerstag darauf geeinigt, die bereits beschlossenen Förderbegrenzungen bis März 2018 zu verlängern. Zusätzliche Kürzungen soll es aber nicht geben, was an den Finanzmärkten mit einem scharfen Rückgang der Ölpreise quittiert wurde. Am Freitag erholen sich diese jedoch leicht. Für Kursausschläge könnten im weiteren Tagesverlauf mögliche Aussagen von US-Präsident Donald Trump zu Welthandel und Protektionismus auf dem G7-Gipfel auf Sizilien sorgen. Der Goldpreis zieht merklich an. Unterstützung bekomme das Edelmetall davon, dass der Dollar sich von der mehrheitlich erwarteten US-Zinserhöhung im Juni unbeeindruckt zeige und schwach bleibe, so die Rohstoffexperten der Commerzbank. Daneben wird auf die Nachfrage nach Gold aus Hongkong und Indien verwiesen. Neuerliche Kritik von US-Präsident Trump am deutschen Handelsüberschuss belastet den deutschen Automobilsektor. BMW fallen um 1,3 Prozent, Daimler um 1 Prozent und VW um 0,9 Prozent. Der Subindex in Europa verliert 0,9 Prozent. Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende führt ein Händler für die Kursverluste von Eon und RWE an. Begründen könne man diese mit möglichen negativen Folgen weiter fallender Öl- und Gaspreise für die Strompreise. Eon verlieren 1,2 Prozent und RWE 1 Prozent. Am Devisenmarkt handelt der Euro mit rund 1,1220 Dollar in der Nähe der jüngsten Hochs. Eine Zinserhöhung in den USA im Juni scheint bereits vollständig eingepreist zu sein und stützt den Greenback nicht mehr.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:11 Uhr Do, 18.28 Uhr % YTD EUR/USD 1,1223 +0,25% 1,1196 1,1218 +6,7% EUR/JPY 124,54 -0,23% 124,83 125,35 +1,3% EUR/CHF 1,0888 -0,15% 1,0904 1,0902 +1,7% EUR/GBP 0,8728 +0,35% 0,8697 1,1550 +2,4% USD/JPY 110,95 -0,46% 111,46 111,74 -5,1% GBP/USD 1,2858 -0,09% 1,2870 1,2957 +4,2%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die seit dem Opec-Treffen am Donnerstag fallenden Ölpreise waren am Freitag an den ostasiatischen Börsen und in Australien das bestimmende Thema. Aktien aus dem Ölsektor standen in der ganzen Region auf der Verliererseite und gaben damit an einigen Plätzen auch die Richtung für den Gesamtmarkt vor. In Seoul setzte der Kospi seine Rekordjagd fort. Getragen wird er von Konjunkturzuversicht. Rückenwind kam außerdem vom andauernden Höhenflug des Schwergewichts Samsung. Die Aktie legte um ein weiteres Prozent zu. Auf der Tokioter Börse lastete der zum Dollar festere Yen, weil sich damit die Exportaussichten der japanischen Unternehmen verschlechtern. An den chinesischen Börsen in Schanghai und Hongkong bewegten sich die Leitindizes vor verlängerten Wochenenden kaum vom Fleck. Unter Druck standen in Hongkong die Aktien von Lenovo. Profitierten sie am Vortag noch stark von den vorgelegten Geschäftszahlen des Technologieunternehmens, fiel der Kurs nun 3,2 Prozent zurück. Nomura und Morgan Stanley hatten sich negativ zu den Zahlen geäußert. Auf ein Einmonatshoch stiegen Qinhuangdao mit einem Plus von 5,7 Prozent. Der vor allem im Schüttgutgeschäft tätige Hafenbetreiber rechnet mit einer Verdreifachung des Gewinns im laufenden Jahr dank des sich verbessernden Umfelds und interner Maßnahmen zur Kundengewinnung. In Tokio gewannen Nintendo 4,8 Prozent. In den USA hatte der auf Unterhaltungssoftware spezialisierte Einzelhändler Gamestop von einem reißenden Absatz der neuen Spielekonsole "Switch" von Nintendo berichtet. Am Ölmarkt sorgte die Enttäuschung darüber, dass auf dem Opec-Treffen Überraschungen in Richtung einer stärkeren oder längeren Förderdrosselung ausgeblieben sind, für weiter nachgebende Preise. Die Analysten von Nomura gehen derweil davon aus, dass sich die Ölpreise basierend auf sich verbessernden Fundamentaldaten schnell wieder erholen werden.

CREDIT

Ruhig präsentiert sich am letzten Handelstag der Woche der europäische Kredithandel. Die iTraxx-Indizes steigen am Vormittag leicht, nachdem sie am Vortag kräftig zurückgegangen waren. Die Umsätze dürften im Vergleich zum Donnerstag nochmals zurückgehen. Am Vortag waren sie mit einem nominalen Volumen von 8,6 Milliarden Euro im iTraxx Europe Index bereits unterdurchschnittlich. Am Primärmarkt nutzten Unternehmen weiter die günstigen Konditionen für Emissionen. "Bevor die unvermeidliche Tapering-Diskussion den Ton angibt", sagt Matthias Gmeinwieser von der BayernLB. Sollte die Europäische Zentralbank die Anleihekäufe im Verlauf des Jahres reduzieren (Tapering), dann könnte die Emissionstätigkeit am Bondmarkt nachlassen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Eilklagen von VW-Kanzlei Jones Day wegen Durchsuchung im Abgasskandal gescheitert

Die vom Volkswagen-Konzern mit der Aufklärung der Abgasaffäre betraute Rechtsanwaltskanzlei Jones Day ist mit ihrer Eilklage gegen die Durchsuchung ihrer Geschäftsräume in München vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Die US-Kanzlei müsse den üblichen Rechtsweg über die Fachgerichte einhalten, entschied das Gericht in Karlsruhe laut zwei am Freitag veröffentlichten Beschlüssen. Die Staatsanwaltschaft hatte zur Aufklärung des Dieselskandals die Kanzleiräume von Jones Day Mitte März in München durchsuchen lassen.

May 26, 2017 06:56 ET (10:56 GMT)

United Internet startet Übernahmeangebot für Drillisch

Die United Internet hat das Übernahmeangebot für Drillisch am Freitag gestartet. Die Offerte läuft nun bis zum 23. Juni 2017. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht habe die Veröffentlichung der Angebotsunterlage gestattet, teilte United Internet mit.

Dieter Manz bleibt Hauptaktionär bei Manz AG

Dieter Manz bleibt Hauptaktionär bei dem Technologie- und Maschinenbauunternehmen Manz aus Reutlingen mit einer Beteiligung von 24,66 Prozent. Die Shanghai Electric Group, die im Zuge der im Mai 2016 vollzogenen Kapitalerhöhung als Ankeraktionär bei Manz eingestiegen war, belässt ihren Anteil bei 19,67 Prozent, wie der Konzern am Freitagmorgen mitteilte.

UPS und chinesische S.F. Express bündeln Kräfte

Der US-Paketdienst United Parcel Service (UPS) arbeitet künftig mit der Muttergesellschaft des größten chinesischen Lieferservice-Unternehmens S.F. Express zusammen, um die steigende Nachfrage für Lieferungen von China in die USA zu bedienen.

