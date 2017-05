Sir Roger Moore war Special Advisor der Foundation und an deren weltweiten Programmen für Gesundheit und Krankheitsvorbeugung beteiligt.



Cambridge, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Die Angiogenesis Foundation betrauert den Verlust von Sir Roger Moore, der am 23. Mai 2017 im Alter von 89 Jahren von uns ging. Sir Roger war Special Advisor und ein guter Freund der Foundation. Er spielte in einem Video (https://www.youtube.com/watch?v=pzkf1KNhT0M) zum Thema Vorbeugung von Krankheiten mit. Er war für die weltweiten Programme der Foundation tätig, um das Bewusstsein bezüglich der Ernährung von Kindern und des Verlustes der Sehkraft durch Diabetes zu heben, einer Alterserkrankung des Auges.



"Neben seinem internationalen Ruhm als Schauspieler wird die wohltätige Arbeit von Sir Roger sein bleibendes Erbe bilden", sagte Dr. William W. Li, Präsident der Angiogenesis Foundation. "Er war ein Mann von herausragendem Charakter, von Integrität und Würde und hat zahllose Leben beeinflusst. Wir fühlen uns geehrt, dass die Arbeit der Foundation seinen Einfluss und seine Unterstützung erhielt."



Sir Roger kam in Kontakt mit der Foundation, als deren innovative Behandlungen Auswirkungen auf das Leben seiner Familie und Freunde hatten. Sir Roger hat sich weltweit für die Ernährung von Kindern eingesetzt und verstand die Wichtigkeit von Ernährungsfragen für ein gesundes Leben des Nachwuchses. Er wurde Fürsprecher und Unterstützer der Initiativen der Foundation, weltweit Informationen über natürlich aktive Inhaltsstoffe in Nahrungsmitteln und Getränken zu vermitteln, welche die Gesundheit positiv beeinflussen und Krankheiten vorbeugen.



"Die Angiogenesis Foundation ist dankbar, dass Sir Roger an unserer Mission mitgewirkt hat", sagte Dr. Christopher J. Bonar, Verwaltungsratsvorsitzender der Angiogenesis Foundation. "Er besaß eine einzigartige Präsenz und das Engagement, die Welt für alle ihre Bewohner zu einem besseren Ort zu machen."



Wohltätige Spenden zu Ehren Sir Rogers an die Foundation werden für Erforschung und Vorbeugung von Krebs verwendet: www.angio.org/donate.



Die Angiogenesis Foundation ist eine wissenschaftliche, gemeinnützige Organisation für die Innovation in den Bereichen Gesundheit und Krankheitsvorbeugung durch Forschung, Bildung und Fürsprache. Die Foundation vermittelt der Öffentlichkeit und Fachleuten im Gesundheitswesen seit mehr als zwei Jahrzehnten Informationen über neue Ansätze der Bekämpfung von Krankheiten - vom Krebs über den Verlust der Sehkraft bis zu chronischen Wunden. Die Foundation schlägt durch Disziplinen übergreifende Zusammenarbeit neue Wege ein. Diese reichen von Lebensmitteln und Biologie über Stoffwechsel, Precision Health, Genomik, Mikrobiomik und Bioinformatik bis zu vorbeugender Medizin, Ernährung und Technik.



Die Angiogenesis Foundation wurde 1994 gegründet. Ihr Zweck ist, Menschen zu gesünderen, längeren Leben durch Behandlung und Prävention auf Basis der Angiogenese zu verhelfen. Weitere Informationen erhalten Sie unter angio.org.



