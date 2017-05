Düsseldorf - Obwohl in der kommenden Woche mit Frankreich, Italien und Spanien nur drei Staaten der Eurozone Kapitalmarktauftritte angekündigt haben, sollte ein Emissionsvolumen von rund 19 Mrd. EUR zusammenkommen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dem stünden Rückzahlungen in Höhe von 16 Mrd. EUR gegenüber.

