Frankfurt - Der zuletzt dynamisch wachsende Corporate Schuldscheinmarkt zieht weiterhin viele neue, meistens ungeratete Unternehmen an, so die Analysten der Helaba.Ihre Analyse zeige, dass sich Emittenten ohne externes Rating in punkto Bonität nicht hinter gerateten Adressen verstecken müssten. Auch der wachsende Anteil ausländischer Firmen habe bisher zu keiner Erosion der Kreditqualität geführt. Da die Zahl der Emittenten mit weniger öffentlich verfügbaren Informationen steige, seien die arrangierenden Banken künftig stärker in ihrer Funktion als Informations-Intermediäre gefragt.

Den vollständigen Artikel lesen ...