FRANKFURT (Dow Jones)--Seit dem Beginn der FBI-Affäre rund um US-Präsident Donald Trump ist die Luft an den Börsen raus. Solange es aber nicht zu einem Amtsenthebungsverfahren gegen Trump kommt, dürfte sich die Pause im Aufwärtstrend an den Aktienmärkten als kurzfristig erweisen. Die Wirtschaftsdaten bzw der Trend bei den Unternehmensgewinnen sind einfach zu gut für ein Ende der Börsenhausse. Zugleich dreht sich das Karussel der Unternehmenszusammenschlüsse und -übernahmen immer schneller.

Politische Börsen haben kurze Beine. Diese Börsenformel dürfte auch dieses Mal ihre Gültigkeit beweisen. Nach dem Skandal um die Entlassung von FBI-Direktor James Comey wird die Luft für den US-Präsidenten dünner. Das Justizministerium hat einen unabhängigen Sonderermittler berufen, und die Rufe nach einem Amtsenthebungsverfahren werden lauter. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg.

Republikaner haben kein Interesse an einer Trump-Amtsenthebung

Die Republikaner mit Mehrheiten in beiden Häusern des Kongresses haben kaum Interesse an einem Impeachment "ihres" Präsidenten. Nicht nur würde dies die republikanische Partei ins Chaos stürzen und deren Chancen auf einen Wahlsieg bei den Zwischenwahlen im kommenden Jahr deutlich schmälern. Die den Republikanern wichtige geplante US-Steuerreform würde damit möglicherweise nicht in die Tat umgesetzt werden können.

Die geplante Steuerreform sowie das Infrastrukturprogramm sind die Trump-Projekte, die für die Börsen von echter Relevanz sind, und waren einer der Gründe, warum die Märkte so positiv auf den Trump-Sieg bei US-Präsidentschaftswahlen reagierten. Kommt die Steuerreform nicht, werden die Börsen verschnupft reagieren. Bislang ist diese Gefahr aber theoretischer Natur - auch wenn schon jetzt klar ist, dass die Steuerpläne kaum in Gänze verwirklicht werden.

Beste Berichtssaison seit 15 Jahren

Hinge das Wohlergehen der Börsen nun einzig davon ab, ob die Steuerreform kommt oder nicht, stünden die Märkte tatsächlich auf dünnem Eis. Dem ist aber nicht so. Viel wichtiger sind die seit Monaten sich bessernden Wirtschaftsdaten und die nach oben zeigenden Unternehmensgewinne. Wie Bank of America-Merrill Lynch (BoA-ML) anmerkt, war die gerade zu Ende gegangene Berichtssaison für das erste Quartal in Europa die beste seit 15 Jahren.

Die Erwartungen der Analysten für die Unternehmensgewinne im laufenden Jahr sind laut BoA-ML zuletzt um 3 Prozent gestiegen. Das steht in einem scharfen Kontrast zu den vergangenen Jahren, als zu diesem Zeitpunkt die Schätzungen typischerweise bereits um 10 Prozent gesenkt wurden. Und BoA-ML sieht zusätzliches Aufwärtspotenzial bei den Gewinnen - die Analysten schließen einen Anstieg von 20 Prozent im laufenden Jahr nicht aus.

Aktionärsfreundliche Politik dürfte sich fortsetzen

Der von den Unternehmen generierte Free Cashflow (FCF) nähert sich derweil wieder den Höchstständen. Zugleich geht es mit der Verschuldung nach unten. Die Vermögenswert/Eigenkapitalquote (Assets to Equity Ratio) dürfte dieses Jahr auf 8,1 von Ständen von 12 vor der Finanzkrise fallen. Dies spricht nach Einschätzung der Analysten für eine aktionärsfreundliche Politik der Unternehmen in Form von Aktienrückkäufen, höheren Dividenden sowie Übernahmen und Zusammenschlüssen.

Wie es in diesem Umfeld zu einem Einbruch an den Börsen kommen soll, ist nur schwer zu sehen. Die Arbeitsmarktdaten am kommenden Freitag dürften unterstreichen, dass in den USA praktisch Vollbeschäftigung herrscht. Trotzdem wird die US-Notenbank die geldpolitischen Zügel nur äußerst behutsam anziehen. Von einer Normalisierung sind die Zinsen noch Jahre entfernt. Bei Vermeidung politischer Unfälle spricht dies für weiter steigende Kurse an den Aktienmärkten.

