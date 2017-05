Mainz (ots) - Woche 22/17 Samstag, 27.05.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten



Zur Erinnerung an Roger Moore 20.15 James Bond 007 - Moonraker - Streng geheim (Moonraker) James Bond Roger Moore Holly Goodhead Lois Chiles Hugo Drax Michael Lonsdale Der Beißer Richard Kiel M Bernard Lee Regie: Lewis Gilbert Großbritannien/Frankreich 1979



22.15 Suspect Zero - Im Auge des Mörders (Suspect Zero) 23.45 Internal Affairs - Trau ihm, er ist ein Cop (Internal Affairs)



1.30 American Outlaws 3.00 Machen wir's wie Cowboys (The Cowboy Way)



4.35 Terra Xpress Das Alpen-Rätsel mit Dirk Steffens (vom 16.2.2013)



5.10 Terra X -6.05 Abenteuer Polarkreis Film von Christopher Gerisch und Anja Kindler



("James Bond 007 - Im Geheimdienst ihrer Majestät" entfällt.)



Woche 22/17 Montag, 29.05.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



9.20 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (ZDF 22.1.2016) Deutschland 2016 ......................................



18.35 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (vom 29.5.2017) Deutschland 2016



Woche 24/17 Montag, 12.06.



Bitte Programmänderung beachten:



4.50 Terra Xpress Wetterjäger in Deutschland (vom 7.3.2017) Deutschland 2014



(Die Sendung "Terra Xpress. Zecken & Co. - wie groß ist die Gefahr wirklich?" entfällt. Weiterer Ablauf ab 5.20 Uhr wie vorgesehen.)



Woche 26/17 Samstag, 24.06.



Bitte Programmänderung beachten:



15.15 Terra X Sensationsfund in Brasilien Die ersten Amerikaner Film von Gisela Graichen und Peter Prestel (vom 14.5.2017) Deutschland 2017



(Die Sendung "Expedition nach Atlantis" entfällt. Weiterer Ablauf ab 16.00 Uhr wie vorgesehen.)







Woche 27/17 Mittwoch, 05.07.



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:



22.10 Neid ist auch keine Lösung 23.40 Wilsberg Mundtot



1.10 Blaumacher Papageno



1.40 Gätjens großes Kino



1.50 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Australien - eine unendliche Geschichte



2.30 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Arabien - Zauberreich zwischen den Welten



3.15 Terra X Expedition in die Wüste - Johann Ludwig Burckhardt



(Weiterer Ablauf ab 4.00 Uhr wie vorgesehen.)



