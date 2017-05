Über die Herabstufung der eigenen Kreditwürdigkeit ist China sauer. Moody's setzt allerdings noch einen drauf: Sollte die Zunahme der Verschuldung die Analysen übertreffen, droht der weitere Fall.

Die Rating-Agentur Moody's schließt eine weitere Herabstufung der Kreditwürdigkeit Chinas nicht aus. Die Experten würdigten am Freitag zwar eine "umfangreiche Reformagenda" der Regierung in Peking. Die Maßnahmen dürften aber nicht ausreichen, um die steigende Verschuldung nachhaltig zu stoppen, sagte Moody's-Vertreterin Marie Diron in einer Internet-Übertragung. Ihr Kollege Li Xiujun fügte hinzu, China könnte seine aktuelle Bonitätsnote A1 verlieren, falls die Verschuldung stärker als von Moody's erwartet ...

