Staats- und Regierungschefs beginnen schwierigen G7-Gipfel in Italien

Im italienischen Taormina hat am Freitag das bereits im Vorfeld von Spannungen überschattete Gipfeltreffen der sieben großen Industriestaaten (G7) begonnen. Die Staats- und Regierungschefs haben bei den zweitägigen Beratungen am Fuße des Ätna schwierige Themen zu behandeln. Dabei zeichnete sich in den vergangenen Tagen eine Konfrontation insbesondere mit den USA in den Fragen Klima, Handel und Flüchtlinge ab.

Ende der Globalisierung als Wiederkehr der Geschichte

Nach dem Chaos, das er in Washington hinterlassen hat, war die erste Auslandsreise von US-Präsident Donald Trump vor allem wegen ihrer Ereignislosigkeit bemerkenswert. So manche Investoren hatten befürchtet, dass er die Handels- und Sicherheitspolitik weltweit in Aufruhr versetzen könnte. Wer jedoch von der Globalisierung profitiert hat, muss sich weiter Sorgen machen. Der ehemalige HSBC-Chefökonom Stephen King schreibt in seinem neuen Buch "Grave New World", dass die intensive Globalisierung der vergangenen vier Jahrzehnte historisch gesehen eine Anomalie gewesen sei.

Berlin will angebliche Trump-Äußerungen nicht kommentieren

Die Bundesregierung hat eine Bewertung berichteter kritischer Äußerungen des US-Präsidenten Donald Trump wegen des deutschen Leistungsbilanzüberschusses abgelehnt. "Die Bundesregierung kommentiert grundsätzlich nicht angebliche Zitate aus vertraulichen Gesprächen Dritter", sagte Vize-Regierungssprecher Georg Streiter bei einer Pressekonferenz auf eine entsprechende Frage. "Ich kommentiere das nicht", erklärte er auch auf Nachfrage. "Punkt."

Ischinger fürchtet wegen Trump lange Krise der Nato

Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hat angesichts des Verhaltens von US-Präsident Donald Trump vor schwierigen Zeiten für das nordatlantische Verteidigungsbündnis Nato gewarnt. "Die Art und Weise, wie Trump auf dem Zwei-Prozent-Ziel herumreitet und seine europäischen Partner hier öffentlich angreift, das ist in dieser Form historisch einmalig", sagte Ischinger im ZDF, "und bedeutet natürlich, dass die Nato in den kommenden Jahren aus dieser Krise nicht herauskommen wird - jedenfalls, solange Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten ist".

Umfrage: Macrons Bewegung kann bei Parlamentswahl absolute Mehrheit erringen

Die Bewegung des neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron kann laut einer Umfrage bei der Parlamentswahl im Juni mehr als die Hälfte aller Mandate erringen. In der Meinungsumfrage des Instituts OpinionWay/Orpi kam Macrons sozialliberale Bewegung La République en marche auf 28 Prozent. La République en marche würde mehr als 310 der Mandate erhalten. Die absolute Mehrheit wird mit 289 Mandaten erreicht. Die hohe Zahl der Mandate bei einem Stimmenanteil von knapp 30 Prozent ist durch das Mehrheitswahlrecht mitbedingt.

Griechischer Ex-Premier Papademos durch Briefbombe verletzt

Der frühere griechische Ministerpräsident Lukas Papademos ist bei einem Anschlag mit einer Briefbombe verletzt worden. Der Sprengsatz explodierte am Donnerstagabend, als Papademos den Brief in seinem Auto öffnete, teilte die Polizei mit. Papademos, der auch als Gouverneur der griechischen Notenbank und als Vizepräsident der Europäischen Zentralbank tätig war, wurde ins Krankenhaus gebracht.

Über 20 Tote bei Angriff auf koptische Christen in Ägypten

Bei einem Angriff auf einen Bus mit koptischen Christen in Ägypten sind mehr als 20 Menschen getötet worden. Mehr als 20 weitere Menschen seien bei der Attacke südlich von Kairo verletzt worden, sagte ein ranghoher Vertreter der Gesundheitsbehörden am Freitag. Das Staatsfernsehen berichtete, Bewaffnete hätten den Bus in der Provinz Minja angegriffen.

Städte und Gemeinden gegen Abschaffung von Kita-Gebühren

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat sich gegen die von der SPD geforderte generelle Abschaffung von Kita-Gebühren gestellt. "Da Eltern mit geringem Einkommen ohnehin keine Beiträge entrichten, darf die Beitragsfreiheit nicht das primäre politische Ziel sein", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Entscheidend seien der Ausbau, die Verbesserung der Qualität und zusätzliche flexible Betreuungszeiten, erklärte er, und forderte, dies müsse jetzt Vorrang haben.

Taiwan BIP 1Q revidiert +2,60% gg Vorjahr (vorläufig: +2,56%)

Taiwan BIP-Prognose 2017 +2,05% nach +1,92%

Taiwan BIP 1Q revidiert +0,94% gg Vorquartal (vorläufig: +0,72%)

