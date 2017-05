Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Vom Elektro-Grill bis zum Sonnenschutz, vom Mückenspray über das Fahrradschloss bis zur Funktionsjacke: Der neue "große Warentest" von "ZDFzeit" zeigt am Dienstag, 30. Mai 2017, 20.15 Uhr, - rechtzeitig vor Beginn des Sommers - Testsieger und -verlierer. Durch die Sendung führt ZDF-Verbraucherjournalist und "WISO"-Moderator Marcus Niehaves. Er blickt in die geheimen Labore der Stiftung Warentest und verfolgt, welche Auswirkungen ein gutes oder schlechtes Test-Urteil für Hersteller haben kann.



In Experimenten geht die Sendung außerdem folgenden Fragen nach: Schmeckt man tatsächlich einen Unterschied zwischen Grillgut vom Elektro-, Gas- und Kohlegrill? Haben manche Menschen wirklich "süßes Blut" für Stechmücken? Und welche Auswirkungen hat die Sonne mit und ohne Sonnenschutz auf die Haut? "ZDFzeit" geht dieser Frage mithilfe einer Computer-Simulation nach, die Menschen altern lässt. Und Online-Shopperin Sabina prüft allerhand wundersame Produkte aus dem Internet auf ihre Alltagstauglichkeit.



Im ersten "großen Warentest" von "ZDFzeit" nahm "WISO"-Moderator Marcus Niehaves am 29. November 2016 im ZDF "Matratze, Waschmaschine & Co." in den Blick.



Pressemappe: http://ly.zdf.de/vfHK6/



https://zeit.zdf.de



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDF



http://facebook.com/facebook.com/ZDF



Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzeit



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121