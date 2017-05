Linde vermeldete am Mittwoch eine grundsätzliche Einigung bei dem möglichen Zusammenschluss unter Gleichen. Trotzdem ist die Fusion noch längst nicht in trockenen Tüchern. Denn die Arbeitnehmervertreter sind weiter gegen den Zusammenschluss. Zudem müssen auch noch einige Gremien der beiden Konzerne müssen zustimmen. Was bedeutet all das für die Aktie, die fundamental nicht sonderlich günstig ist? Charttechnisch befindet sich das Papier im Aufwärtstrend ...

