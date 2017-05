Während die G7-Staats- und Regierungschefs in Taormina tagen, fliehen ohne Pause Menschen über das Mittelmeer in Richtung Europa. Italien fühlt sich von der Staatengemeinschaft im Stich gelassen.

Traumwetter herrscht auf Sizilien, Sommer und ruhige See. Was beim G7-Gipfel zur Förderung eines Gesprächsklimas beitragen kann, ist für die Schlepper an der libyschen Küste das Signal, neue Boote auf das Meer in Richtung Norden zu schicken: nach Europa. In schlecht ausgerüsteten Schlauchbooten und kaum seetüchtigen Holzschluppen sitzen eng aneinandergepresst Menschen aus Eritrea und den Subsahara-Staaten, die schon eine lange Reise durch den afrikanischen Kontinent und Repressionen in Libyen hinter sich haben. Und sie haben viel Geld für die gefährliche Überfahrt bezahlt - um die 2000 Dollar, wie Hilfsorganisationen wie "Mediterranean Hope" auf Lampedusa berichten.

Italien ist nicht weit weg von Libyen, Tunesien und Ägypten. Nur 130 Kilometer entfernt ist die Insel Lampedusa, die seit Jahren den ersten Ansturm der Flüchtlinge aufnehmen muss. Und auch die sizilianische Südküste ist nicht viel weiter. Seit Jahresbeginn ist die Zahl der Menschen, die als Asylsuchende oder Wirtschaftsflüchtlinge über das Meer gekommen sind, sprunghaft angestiegen: 50.000 waren es nach Angaben des Innenministeriums ...

