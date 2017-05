Mit den 54 Milliarden Euro Steuermehreinnahmen kann man die Bürger entlasten. Oder Deutschland digital anschlussfähig machen.

Wo ist er hin, der Mut mal einen richtig großen Schritt Richtung Zukunft zu gehen? Wir könnten Deutschland in die Poleposition bringen. Mal eine politische Entscheidung der Vernunft treffen zugunsten der Generationen, die nach uns kommen. Mal nicht am Tisch der großkoalitionären Kompromisse am kleinsten gemeinsamen Nenner kleben bleiben.

Bis zum Jahr 2021 wird der Staat nach Berechnungen des Arbeitskreises Steuerschätzung 54 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen verbuchen als bislang geplant. Das ist eine gute Nachricht. Die schlechte folgt noch über dem Strich. CSU-Chef Horst Seehofer verspricht für die kommende Legislaturperiode eine "große, wuchtige Steuerreform". Hörte man von irgendeiner politischen Seite wenigstens mal eine große wuchtige Idee, wie man das Geld zugunsten zukünftigen Wohlstands und gleichbleibender Wettbewerbsfähigkeit einsetzen könnte, es gäbe wenigstens ...

