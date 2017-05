Die deutsche Rockband Rammstein ist mit dem Konzertmitschnitt "Rammstein: Paris" die neue Nummer eins der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Es ist bereits die neunte Nummer eins von Rammstein. Helene Fischer rutscht mit ihrem Album "Helene Fischer" auf Rang zwei ab. Linkin Park komplettiert mit "One More Light" das Podium. An der Spitze der Single-Charts steht weiterhin der Song "Despacito" von Luis Fonsi feat.

Daddy Yankee. Es folgen Alice Merton ("No Roots") und Ed Sheeran ("Shape Of You"). Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.