New York - Schneider Electric-Aktienanalyse von Analystin Daniela Costa von Goldman Sachs: Daniela Costa, Analystin von Goldman Sachs, rät in einer aktuellen Branchenstudie nach einer Anpassung der Schätzungen an die jüngsten Wechselkursveränderungen weiterhin zum Kauf der Aktie von Schneider Electric (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Ticker-Symbol: SND) und senkt das Kursziel von 86 auf 85 Euro.

Den vollständigen Artikel lesen ...