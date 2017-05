Die Ausschreibung soll offen für alle Windkraft- und Photovoltaik-Projekte, die in der kürzlich abgeschlossen Runde keinen Zuschlag erhalten haben. Genaue Details zum Prozedere und Termin veröffentlichte die spanische Regierung zunächst allerdings nicht.Das spanische Industrieministerium hat bekanntgegeben, dass es noch eine Drei-Gigawatt-Ausschreibung an einem nicht näher genannten Datum "vor Beginn des Sommers" abhalten will. Die Regierung in Madrid erklärte, dass ein erheblicher Anteil der Windkraft- und Photovoltaik-Projekte, die bei der ersten Ausschreibungsrunde mit drei Gigawatt vor gut ...

