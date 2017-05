Baden-Baden (ots) - Montag, 29. Mai 2017 (Woche 22)/26.05.2017



18.15 (VPS 18.14) BW+RP: MENSCH LEUTE Frostige Nächte, lange Tage - Ein Obstbauer kämpft ums Überleben



Dienstag, 30. Mai 2017 (Woche 22)/26.05.2017



07.50 MENSCH LEUTE (WH von MO)



Dienstag, 30. Mai 2017 (Woche 22)/26.05.2017



10.20 BW+RP: MENSCH LEUTE (WH von MO)



Dienstag, 30. Mai 2017 (Woche 22)/26.05.2017



23.00 (VPS 22.59) SWR3 Comedy Festival - Lachen an der Weinstraße Urban Priol



Dienstag, 30. Mai 2017 (Woche 22)/26.05.2017



23.30 Die Pierre M. Krause Show



SWR3 Latenight Folge 512



"Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" feiert 25 Jahre "Arte"!



Vor 25 Jahren ging der Kultursender Arte zum ersten Mal auf Sendung. Da "Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" sich ebenfalls der Hochkultur verbunden fühlt, feiert die Sendung den Geburtstag des deutsch-französischen Senders, inklusive einer dem Anlass würdigen Live-Studio-Performance.



Moderator Pierre M. Krause präsentiert nie gesehene Folgen der Arte-Kultsendung "Durch die Nacht mit ..." und feiert die deutsch-französische Freundschaft mit Nathalie Licard, bekannt aus der "Harald Schmidt Show". Ein angemessenes Niveau garantiert als Gast der Literaturkritiker Denis Scheck. Der gebürtige Stuttgarter mit einer Leidenschaft für die Prosa Donald Ducks ist als Moderator der Kultursendungen "Kunscht!" und "lesenswert" im SWR Fernsehen sowie von "druckfrisch" im Ersten genau der Richtige, um das Jubiläum gebührend zu würdigen.



Dienstag, 30. Mai 2017 (Woche 22)/26.05.2017



03.10 (VPS 03.09) SWR3 Comedy Festival - Lachen an der Weinstraße (WH) Urban Priol



Dienstag, 30. Mai 2017 (Woche 22)/26.05.2017



05.25 (VPS 05.24) BW+RP: SWR3 Comedy Festival - Lachen an der Weinstraße (WH) Urban Priol



Donnerstag, 01. Juni 2017 (Woche 22)/26.05.2017



20.15 SR: SAAR3 extra



Made im Saarland - kleine Firmen und große Hoffnungen



Donnerstag, 01. Juni 2017 (Woche 22)/26.05.2017



22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis Scheck



geplante Themen:



Wach, offen, angstfei - Wolfgang Tillmans fotografiert, was Menschen bewegt und Museen reißen sich um ihn. Große Restrospektive seines Werks in der Fondation Beyeler.



Sgt. Pepper's Revival - Das Beatles-Album adelte 1967 die Popkultur - künstlerisch, technisch und musikalisch. Flashback und Ausblick mit Zeitgenossen und Kritikern.



Auf Triumphmarsch - Generalmusikdirektor Timo Handschuh bringt das Theater Ulm in die obere Orchesterliga. Nahaufnahme des Künstlers aus Lahr zur "Aida"-Premiere auf der Wilhelmsburg.



"Gegen das Vergessen" - Luigi Toscano hält in seinem Dokumentarfilm Erinnerungen von Verfolgten des Nationalsozialismus wach. Porträt eines Außenseiters aus Mannheim.



Hochstapelei an der Jagst - Spielbergs Kinohit "Catch Me If You Can" feiert Weltpremiere als Open-Air-Musical mit Philipp Moschitz und Ilja Richter bei den Burgfestspielen in Jagsthausen.



"Titos Bunker" - Parallel zur 4. Biennale im Exatomschutzbunker bei Sarajevo stellen Künstler Bedrohungen der Gegenwart beim Württembergischen Kunstverein in Stuttgart aus!



Donnerstag, 01. Juni 2017 (Woche 22)/26.05.2017



04.40 (VPS 04.35) SR: SAAR3 extra (WH) Made im Saarland - kleine Firmen und große Hoffnungen



Freitag, 02. Juni 2017 (Woche 22)/26.05.2017



01.25 (VPS 01.24) SWR3 Comedy Festival - Lachen an der Weinstraße (WH von DI) Urban Priol



Freitag, 02. Juni 2017 (Woche 22)/26.05.2017



04.10 (VPS 04.09) SWR3 Comedy Festival - Lachen an der Weinstraße (WH von DI) Urban Priol



Montag, 05. Juni 2017 (Woche 23)/26.05.2017



18.15 RP: MENSCH LEUTE



Krankenschwester ohne Grenzen Zwischen Pfalz und Südamerika Erstsendung: 16.05.2016 in SWR RP



Montag, 05. Juni 2017 (Woche 23)/26.05.2017



20.15 Echt witzig! - Lachen im Doppelpack



Dienstag, 06. Juni 2017 (Woche 23)/26.05.2017



10.20 BW+RP: MENSCH LEUTE (WH von MO)



Dienstag, 06. Juni 2017 (Woche 23)/26.05.2017



10.50 ARD-Buffet



Leben & genießen Erstsendung: 22.05.2017 in Das Erste



Montag, 12. Juni 2017 (Woche 24)/26.05.2017



18.15 BW: ARD-Themenwoche: "Woran glaubst du?" MENSCH LEUTE Der Engel von Weingarten - Schwester Ines und ihre Flüchtlinge Erstsendung: 16.01.2017 in SWR



Dienstag, 13. Juni 2017 (Woche 24)/26.05.2017



07.50 ARD-Themenwoche: "Woran glaubst du?" MENSCH LEUTE (WH von MO) Der Engel von Weingarten - Schwester Ines und ihre Flüchtlinge Erstsendung: 16.01.2017 in SWR



Dienstag, 13. Juni 2017 (Woche 24)/26.05.2017



10.20 BW+RP: ARD-Themenwoche: "Woran glaubst du?" MENSCH LEUTE (WH von MO) Der Engel von Weingarten - Schwester Ines und ihre Flüchtlinge Erstsendung: 16.01.2017 in SWR



Donnerstag, 15. Juni 2017 (Woche 24)/26.05.2017



19.15 SR: Sellemols



Verliebt, verlobt, verheiratet - Sellemols traut sich...



Freitag, 16. Juni 2017 (Woche 24)/26.05.2017



10.20 SR: Sellemols (WH von DO) Verliebt, verlobt, verheiratet - Sellemols traut sich...



Freitag, 16. Juni 2017 (Woche 24)/26.05.2017



22.00 Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Starke Frauen



Freitag, 23. Juni 2017 (Woche 25)/26.05.2017



22.00 Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Gangster, Gauner, Ganoven



Sonntag, 25. Juni 2017 (Woche 26)/26.05.2017



21.55 SR: sportarena extra



Wie sauber ist der Radsport? Hinter den Kulissen mit Tony Martin Erstsendung: 14.05.2017 in NDR



Dienstag, 27. Juni 2017 (Woche 26)/26.05.2017



23.00 (VPS 22.59) SWR3 Comedy Stars Folge 2/2



Dienstag, 27. Juni 2017 (Woche 26)/26.05.2017



03.10 (VPS 03.09) SWR3 Comedy Stars (WH) Folge 2/2



Dienstag, 27. Juni 2017 (Woche 26)/26.05.2017



05.25 (VPS 05.24) BW+RP: SWR3 Comedy Stars (WH) Folge 2/2



Montag, 03. Juli 2017 (Woche 27)/26.05.2017



09.20 (VPS 09.19) SR: Meine Traumreise nach Alaska (WH von SA) Mit dem Hollandrad durch die Wildnis Erstsendung: 03.02.2013 in SWR/SR



