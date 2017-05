Bonn (ots) - Paris, Brüssel, Nizza, Berlin, London, Stockholm und Manchester: Seit zwei Jahren erschüttern in immer kürzeren Abständen Attentate der IS-Terroristen Europa. Nach erster Fassungslosigkeit folgen stets Ermittlungen, Festnahmen und Enthüllungen. Jedes Mal stellt sich im Verlauf die Frage: Wie konnte es zu dem Anschlag kommen? Nicht selten war der Täter den Ermittlungsbehörden im Vorfeld bekannt. Obwohl durch die Kooperation von Regierungen sicherlich Anschläge verhindert werden, erscheinen sie ohnmächtig, wenn einer passiert ist. Ein US-Präsident, der Attentäter als Verlierer beschimpft, wirkt nur trotzig und hilflos. Nach dem Nato-Treffen mit Donald Trump beraten auch die Staatschefs beim G7-Gipfel im italienischen Taormina über Maßnahmen gegen den Terror.



Bundesinnenminister Thomas de Maiziere hat nach dem Anschlag in Manchester erklärt, hundertprozentige Sicherheit könne es nicht geben, aber wie viel Unsicherheit kann eine Gesellschaft aushalten? Warum gelingt es den Terroristen des IS nach wie vor, junge Männer wie Frauen für ihr grausames Handeln zu gewinnen? Welche Chance hat die westliche Welt im Kampf gegen den Terror?



Michael Hirz diskutiert mit fünf Journalistinnen und Journalisten aus fünf Ländern:



- Alison Smale, USA, New York Times - Gérard Foussier, Frankreich, Zeitschrift 'Documents' - Roland Tichy, Deutschland, Publizist - Andrey Gurkov, Russland, Deutsche Welle - Grahame Lucas, Großbritannien, freier Journalist



