Zürich, Schweiz, 26. Mai 2017 – DKSH, der führende Dienstleister für Marktexpansion mit Schwerpunkt Asien, gibt heute bekannt, dass Andrew Frye, seit 2011 bei DKSH und seit 2015 Head Business Unit Healthcare, sich entschieden hat, eine führende Position bei einem Pharmahersteller anzutreten. DKSH dankt Andrew Frye für seine wertvolle Arbeit und wünscht Ihm alles Gute für die Zukunft.

Als Nachfolger ernennt DKSH Bijay Singh, der die Führung der Geschäftseinheit Healthcare per 1. Juli 2017 übernehmen wird. Bijay Singh leitet seit zwei Jahren erfolgreich das Business Development - und damit einen substantiellen Wachstumstreiber - der Geschäftseinheit Healthcare. Davor war er für rund 25 Jahre in verschiedenen Führungspositionen bei globalen Healthcare-Herstellern tätig.

Dank der umsichtigen Talent Entwicklung ist es DKSH gelungen, die Position intern zu besetzen und damit Kontinuität in der Führung der Geschäftseinheit Healthcare sicherzustellen.

Profil DKSH

DKSH ist das führende Unternehmen im Bereich Marktexpansionsdienstleistungen mit Schwerpunkt Asien. Wie der Begriff „Marktexpansionsdienstleistungen“ sagt, ist DKSH ein Dienstleister, der anderen Unternehmen und Marken dabei hilft, in neue oder bereits existierende Märkte zu expandieren. DKSH, seit 2012 an der SIX Swiss Exchange kotiert, ist weltweit tätig und hat den Hauptsitz in Zürich. Mit 780 Niederlassungen in 36 Ländern – 750 davon in Asien – und 30,320 Mitarbeitern hat DKSH im Geschäftsjahr 2016 einen Nettoumsatz von CHF 10.5 Milliarden erwirtschaftet.

Das Unternehmen bietet massgeschneiderte, integrierte Lösungen im Bereich Sourcing, Marketing, Vertrieb, Distribution sowie Kunden- und Reparaturdienst an. DKSH stellt seinen Geschäftspartnern fachliche Expertise sowie eine gut eingespielte Infrastruktur vor Ort zur Verfügung und kann auf ein umfassendes Distributionsnetzwerk zurückgreifen. Die Geschäftsaktivitäten sind in vier spezialisierte Geschäftseinheiten gegliedert, die die industriespezifischen Kompetenzfelder von DKSH widerspiegeln: Konsumgüter, Pharma, Spezialrohstoffe und Technologie.

DKSH wurde 1865 gegründet. Als Schweizer Unternehmen ist DKSH aufgrund der langen Firmentradition tief im asiatischen Raum verwurzelt.