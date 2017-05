Washington - Die US-Wirtschaft ist nicht ganz so schwach in das Jahr gestartet wie bisher gedacht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) habe im ersten Quartal um annualisiert 1,2 Prozent zum Vorquartal zugelegt, teilte das Handelsministeriums am Freitag in Washington nach einer zweiten Schätzung mit. In einer ersten Erhebung war nur ein Zuwachs um 0,7 Prozent ermittelt worden. Volkswirte hatten für die zweite Schätzung ...

