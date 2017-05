LONDON (dpa-AFX) - Die Aktien des Sicherheitskonzerns G4S sowie die der Investment- und Immobiliengesellschaft Segro könnten in Kürze in den britischen Leitindex FTSE 100 aufgenommen werden.

Kandidaten für einen Abstieg in den FTSE 250 seien im Gegenzug die Papiere des Pharmakonzerns Hikma und die des Immobilienkonzerns Intu Properties , teilte die Londoner Börse LSE am Freitag mit.

Die endgültige Entscheidung wird in Abhängigkeit vom Börsenwert der Aktien am Dienstagabend, 30. Mai, nach Handelsschluss am Mittwoch, 31. Mai, bekannt gegeben. Etwaige Änderungen treten laut der LSE am Montag, 19. Juni, in Kraft./ck/gl/he

ISIN GB0001383545 GB00B5ZN1N88 GB0006834344 GB00B0LCW083 GB00B01FLG62

