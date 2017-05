In Zeiten knapper Rentenkassen und unübersehbarer Versorgungslücken sollte das alte Motto "spare in der Zeit, dann hast du in der Not" oberste Priorität genießen und die Möglichkeit zur privaten Aufbesserung der eigenen Rente von möglichst vielen künftigen Ruheständlern genutzt werden. Denn immerhin rechnen laut einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage im Auftrag...

Den vollständigen Artikel lesen ...