Die US-geführte Koalition greift das nordostsyrische Al-Majadin an. Es gibt viele Tote - darunter Frauen und Kinder. Der Menschenrechtskommissar der Vereinten Nationen sieht Zivilisten verstärkt in Gefahr.

Bei erneuten Luftangriffen der US-geführten Anti-IS-Koalition sind im Osten von Syrien mindestens 35 Zivilisten getötet worden. Unter den Opfern in der Ortschaft Al-Majadin befinden sich laut Angaben der syrischen Staatsmedien und der in Großbritannien ansässigen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte Frauen und Kinder. UN-Menschenrechtskommissar Said Raad al-Hussein prangerte am Freitag an, dass Zivilisten zunehmend den Preis eskalierender Luftangriffe gegen die Terrormiliz Islamischer Staat zahlen müssten.

