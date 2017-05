Berlin (ots) - Die deutschen Exporteure weisen die Kritik des US-Präsidenten Donald Trump am deutschen Exportüberschuss entschieden zurück "Nicht der Handel ist das Problem, sondern die USA müssen mehr für ihre Wettbewerbsfähigkeit tun", sagte ein Sprecher des Bundesverbands des Groß- und Außenhandels dem Tagesspiegel (Samstagausgabe). Der deutsche Exporterfolg gründe sich darauf, dass man gute Produkte zum richtigen Preis verkaufe. Deshalb müsse Deutschland hart bleiben und Trump immer wieder vor Augen führen, wohin seine Politik führe. Mit seiner anvisierten protektionistischen Politik treibt der Präsident nach Meinung der deutschen Exportwirtschaft die US-Wirtschaft in den Abgrund und werde "als Verlierer in die amerikanische Geschichte eingehen". Trump werde "grandios scheitern" wenn er den Welthandel einschränken will, weil die Weltkonjunktur den Bach runter ginge und darunter sein Land - immerhin der zweitgrößte Exporteur der Welt, noch vor Deutschland - ganz massiv leiden würde, sagte der Verbandssprecher.



