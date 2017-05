Die Wall Street ist am Freitag nach Vorlage der Daten zum US-Wirtschaftswachstum etwas schwächer in den Handel gestartet. Die Zahlen fielen in der zweiten Schätzung zwar besser aus als ursprünglich gedacht. Der Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im ersten Quartal aber nach wie vor das schwächste seit einem Jahr.

Den vollständigen Artikel lesen ...