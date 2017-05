TAORMINA (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat nach Angaben seines Wirtschaftsberaters sowie seines Pressesprechers kein Problem mit den Deutschen, sehr wohl aber mit dem deutschen Handelsüberschuss.

Beim G7-Gipfel in Taormina auf Sizilien bestätigte Gary Cohn am Freitag vor Reportern, dass in der Diskussion mit der EU-Spitze in Brüssel über den deutschen Handelsüberschuss mit den USA die Worte "very bad" über Deutschland gefallen seien. In deutschen Medien wurde dies mit "sehr böse" oder "sehr schlecht" übersetzt.

Laut Cohn sagte Trump: "Ich habe kein Problem mit Deutschland, ich habe ein Problem mit dem deutschen Handel." Trump habe auch auf seine deutschen Wurzeln verwiesen. Das von "Spiegel" und "Süddeutsche Zeitung" berichtete Zitat hatte auf deutscher Seite für schwere Irritationen gesorgt.

Pressesprecher Sean Spicer sagte vor Journalisten, Trump habe großen Respekt vor Deutschland. Berichte, der US-Präsident habe von "schlechten Deutschen" gesprochen, seien falsch. Trump habe aber das "Ungleichgewicht" in den deutsch-amerikanischen Handelsbeziehungen als "unfair" bezeichnet./lw/du/DP/she

