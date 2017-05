Baden-Baden (ots) - Dienstag, 30. Mai 2017 (Woche 22)/26.05.2017



23.00 (VPS 22.59) SWR3 Comedy Festival - Lachen an der Weinstraße Urban Priol



Urban Priol ist einer der größten Stars der Kabarettszene, bekannt unter anderem aus seiner Fernsehsendung "Neues aus der Anstalt" im ZDF und dem Nachfolger "Ein Fall fürs All". Seit 1982 steht Priol auf der Bühne und ist Preisträger zahlreicher Auszeichnungen wie dem Deutschen Kleinkunstpreis, dem Deutschen Kabarettpreis oder dem Deutschen Fernsehpreis.



Drei Tage, fünf Bühnen, rund 20 Comedians: Einmal im Jahr wird das beschauliche Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz zur Comedy-Hochburg. Beim SWR3 Comedy Festival treten Comedy-Stars neben den besten Newcomern der Szene auf. Das SWR Fernsehen zeigt die besten Auftritte vom diesjährigen Festival.



