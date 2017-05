Auf die ersten heißen Tage in diesem Jahr folgten am 19.05.2017 Unwetter mit Starkregen, Hagel und Orkanböen. Bei extremen Temperaturunterschiede in Deutschland zwischen 15° bis 20° im Westen und über 30° im Osten verlief die stärkste Gewitterfront von Wolfsburg bis nach Niederbayern mit Schwerpunkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...