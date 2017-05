München (ots) - US-Präsident Donald Trump hat in dieser Woche seine erste große Auslandsreise absolviert. Ziele und Forderungen des US-Präsidenten: Kampf gegen den islamistischen Terrorismus, mehr Geld von den NATO-Partnern und ein Bündnis gegen den Iran. Für Aufsehen sorgte Trumps eher rüpelhaft wirkendes Auftreten während des NATO-Gipfels. Kann er als Außenpolitiker überzeugen? Oder riskiert er mit seiner Haltung neue Konflikte? Innenpolitisch steht dem US-Präsidenten zudem eine stürmische Woche bevor. Ex-FBI-Chef James Comey soll vor dem Sonderermittler aussagen. Was hat Trump von dieser Aussage zu befürchten?



Zu Gast bei Anne Will:



Norbert Röttgen (CDU, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages) Klaus von Dohnanyi (ehemaliger Erster Bürgermeister von Hamburg) Michael Wolffsohn (Historiker und Publizist) Susan Neiman (amerikanische Philosophin und Direktorin des Potsdamer Einstein Forums) Christoph von Marschall (war langjähriger "Tagesspiegel"-Korrespondent in Washington)



ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen



