Mainz (ots) - Montag, 29. Mai 20147, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger



Was ist eigentlich Nachhaltigkeit? - Auftakt zur Nachhaltigkeits-Woche Frische Sommercocktails für die Party - Drinks von Barkeeper Nic Shanker Bewusst und nachhaltig konsumieren - Umweltbewusst shoppen - geht das? Leckerer Spargel im Mandelkleid - Rezept von Chefkoch Armin Roßmeier



Gast im Studio: Erol Sander, Schauspieler







Montag, 29. Mai 2017, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag



Frau lenkt Auto in Gegenverkehr - Heute fällt in Trier das Urteil







Montag, 29. Mai 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Florian Weiss



Treffen mit Bülent Ceylan - Mit dem Komiker in Koblenz Neues von Til Schweiger - Hoteleröffnung am Timmendorfer Strand







Montag, 29. Mai 2017, 19.25 Uhr



WISO Moderation: Marcus Niehaves



Sauce Hollandaise im Check - Welche passt am besten zu Spargel? Fahrräder zu E-Bikes umbauen - Wie gut sind Nachrüstsätze? Neue Regeln für Betriebsrenten - Was ändert sich für Arbeitnehmer?



"WISO"-Tipp: In Teilzeit arbeiten - Das müssen Sie beachten



Mehr Zeit für die Kinder, mehr Freizeit oder Zeit für die Pflege eines Angehörigen - es gibt viele Gründe, warum Arbeitnehmer ihre Arbeitszeit verringern und Teilzeit arbeiten möchten. Und das nutzen viele - vor allem Frauen. Laut Statistischem Bundesamt waren in Deutschland 2014 insgesamt rund zehn Millionen Menschen in Teilzeit beschäftigt. Die Arbeitszeit von Teilzeit wieder auf Vollzeit aufzustocken, gelingt nicht immer. Denn einen rechtlichen Anspruch gibt es derzeit nicht.



Wer hat Anspruch auf Teilzeit? Wie hoch ist die Arbeitszeit bei den unterschiedlichen Teilzeitmodellen? Wann und wie muss der Antrag auf Teilzeit gestellt werden? Was gilt es hinsichtlich Verdienstausfall, Sozialversicherung und Altersvorsorge zu beachten? Und was, wenn der Arbeitgeber nicht zustimmt?



Diese und andere Fragen in unserem "WISO"-Tipp.



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121