ROUNDUP: US-Wirtschaft startet besser ins Jahr als bisher gedacht

WASHINGTON - Die US-Wirtschaft ist nicht ganz so schwach in das Jahr gestartet wie bisher gedacht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) habe im ersten Quartal um auf das Jahr hochgerechnet 1,2 Prozent zum Vorquartal zugelegt, teilte das Handelsministeriums am Freitag in Washington nach einer zweiten Schätzung mit. In einer ersten Erhebung war nur ein Wachstum um 0,7 Prozent ermittelt worden. Volkswirte hatten für die zweite Schätzung 0,9 Prozent erwartet. Am Devisenmarkt profitierte der US-Dollar von den Daten.

USA: Aufträge für langlebige Güter sinken weniger als erwartet

WASHINGTON - In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im April weniger als erwartet gesunken. Die Aufträge seien um 0,7 Prozent zum Vormonat gefallen, teilte das US-Handelsministerium am Freitag in Washington mit. Volkswirte hatten mit einem Rückgang um 1,5 Prozent gerechnet. Zudem wurde auch der Anstieg im Vormonat deutlich nach oben revidiert.

USA: Michigan-Konsumklima hellt sich weniger auf als erwartet

MICHIGAN - Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Mai den dritten Monat in Folge verbessert. Das Konsumklima der Universität von Michigan sei um 0,1 Punkte auf 97,1 Punkte gestiegen, teilte die Universität am Freitag nach einer zweiten Erhebung mit. Nach einer ersten Schätzung war zunächst ein stärkerer Anstieg für Mai auf 97,7 Punkte gemeldet worden. Volkswirte hatten 97,5 Punkte erwartet. Im April hatte der Indexwert bei 97,0 Punkten gelegen.

Trump: Habe kein Problem mit den Deutschen, aber mit ihrem Handel

TAORMINA - US-Präsident Donald Trump hat nach Angaben seines Wirtschaftsberaters sowie seines Pressesprechers kein Problem mit den Deutschen, sehr wohl aber mit dem deutschen Handelsüberschuss.

ROUNDUP 2/Konfrontation mit Trump: G7-Gipfel beginnt mit harten Debatten

TAORMINA - Soviel Uneinigkeit war selten: Schwere Differenzen mit US-Präsident Donald Trump über Handel und Klimaschutz überschatten den Gipfel der sieben großen Industrienationen (G7) in Italien. Seine drastischen Vorwürfe gegen die exportstarken Deutschen, die - je nach Übersetzung - "sehr böse" oder "sehr schlecht" (very bad) seien, sorgten für schwere Irritationen auf deutscher Seite. Die Staats- und Regierungschefs kamen am Freitag in Taormina auf Sizilien zusammen, um zunächst über internationale Krisen und später über die Weltkonjunktur sowie Freihandel und Klimaschutz zu diskutieren.

ROUNDUP: Weiter schwache Inflation in Japan - Regierungsziel in weiter Ferne

TOKIO - In Japan bleibt der Preisauftrieb trotz einer leichten Besserung schwach. Im April seien die Verbraucherpreise ohne frische Lebensmittel im Jahresvergleich landesweit um 0,3 Prozent gestiegen, teilte das nationale Statistikbüro am Freitag in Tokio mit. Damit sind die Verbraucherpreise in dieser Abgrenzung, die bei den Währungshütern des Landes besonders im Fokus steht, das vierte Mal in Folge gestiegen.

Italien: Unternehmensstimmung überraschend gefallen

ROM - Die Stimmung in den italienischen Unternehmen hat sich im Mai überraschend eingetrübt. Der Indikator für das Unternehmensvertrauen sei um 0,8 Punkte auf 106,9 Zähler gefallen, teilte die Statistikbehörde Istat am Freitag in Rom mit. Volkswirte hatten hingegen einen Anstieg auf 108,0 Punkte erwartet. Im April hatte der Indikator noch mit revidierten 107,7 Punkten den höchsten Stand seit Dezember 2007 erreicht.

China erwägt Einführung von antizyklischen Faktor beim Yuan-Fixing

PEKING - Die Notenbank Chinas will die Regeln für die tägliche Festsetzung des Yuan-Kurses ändern. Es solle ein "antizyklischer Faktor" bei der Festlegung des Mittelkurses eingeführt werden, teilte die chinesische Regierung am Freitag in Peking mit. So sollen erratische Kursausschläge und Herdenverhalten am Devisenmarkt vermieden werden.

