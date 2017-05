Wien - In den kommenden Tagen wird eine Vielzahl an interessanten Wirtschaftsindikatoren veröffentlicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Sentiment Indices der EU-Kommission für die Eurozone (einzelne Branchen sowie Gesamtwirtschaft) erwarte man erneut verbessert. Auf Einzelländerbasis seien die Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe in Spanien und Italien von Interesse. Die vorliegenden Schnellschätzungen (Eurozone, Deutschland und Frankreich) würden in beiden Ländern einen Anstieg erwarten lassen. Die Arbeitslosenquote sei in der Eurozone in den vergangenen Quartalen im Schnitt in jedem dritten Monat um ein Zehntel gefallen. Bei unverändertem Trend sollte sich die Arbeitslosenquote im April entsprechend verringert haben.

