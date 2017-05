Mainz (ots) - Woche 22/17 Samstag, 27.05.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



8.25 Mördern auf der Spur Wenn Frauen morden Deutschland 2016



8.55 Mörder in Schwarz - Der Fall Peter Moore Großbritannien 2015



9.45 Mord unter Geschwistern - Der Fall Gemma McCluskie Großbritannien 2014



10.25 Die mörderischen Brüder - Der Newall-Fall Großbritannien 2013



11.10 Scientology - Auf der Spur mysteriöser Todesfälle



11.55 Der Mörder von nebenan - Der Fall Steve Wright Großbritannien 2015



12.40 Die Leiche im See - Der Fall Carol Park Großbritannien 2014



13.25 Mördern auf der Spur Mysteriöse Fälle Deutschland 2016



13.55 Der einsame Killer - Der Fall Patrick Mackay Großbritannien 2015



14.40 Mördern auf der Spur Leiche gesucht Deutschland 2016



15.10 Der Frauenmörder von Wichita - Der Fall Dennis Rader Großbritannien 2015



15.55 Fatale Freundschaft - Der Fall Stacey Mackie Großbritannien 2014



16.40 Mörderischer Nachbar - Der Fall Joanna Yeates Großbritannien 2014



17.25 Die Messermörderin - Der Fall Joanna Dennehy Großbritannien 2015



18.10 Eine mörderische Schülerin - Der Fall Lorraine Thorpe Großbritannien 2014



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)







Sonntag, 28.05.



Beginnzeitkorrekturen: 5.40 Anders Wohnen - Widerstand gegen Miet-Haie Deutschland 2015



6.20 WISO plus Besser wohnen, besser leben Deutschland 2016



7.05 Familie sucht Traumhaus Mühsamer Weg zum Eigenheim Deutschland 2015



7.35 Teuer Wohnen - Die Jagd auf Luxusimmobilien Deutschland 2014



8.20 Mit Herz und Hammer Zu viel Hof für wenig Geld



9.05 ZDFzeit Ikea, Roller & Co. Wer ist der beste Möbel-Discounter? Deutschland 2017



9.50 ZDF-History Die verlorene Stadt der Gladiatoren Deutschland 2016



10.35 Terra X Rom am Rhein Krieg und Frieden Deutschland 2016



11.25 Terra X Rom am Rhein Blüte und Bedrohung Deutschland 2016



12.05 Terra X Rom am Rhein Zentrum des Imperiums Deutschland 2016



12.55 Das unsichtbare Rom - Geheimnisvolle Unterwelt Großbritannien 2014



13.40 Terra X Große Völker: Die Karthager Deutschland 2016



14.25 Terra X Große Völker: Die Germanen Deutschland 2016



15.05 Terra X Große Völker: Die Araber Deutschland 2016



15.55 Gladiatoren Kampfmaschinen der Antike



16.40 ZDF-History Die verlorene Stadt der Gladiatoren Deutschland 2016



17.25 Nero Retter Roms? Italien 2010



18.10 Wunderbare Welt Hightech der Antike Erfindungen zwischen Tiber und Tigris



18.55 Rätsel der Geschichte Das Kolosseum in Rom USA 2012



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)







Montag, 29.05.



Beginnzeitkorrekturen:



7.55 Ursprung der Technik Spionage



8.45 Ägypten von oben Die versunkenen Städte Großbritannien 2011



9.25 Ägypten von oben Das Tal der Pyramiden



10.10 Rom von oben Spurensuche aus dem Weltall Deutschland 2012



10.55 Rom von oben Die Grenzen des Reichs Großbritannien 2012



11.40 Terra X Deutschland von unten Land Deutschland 2014



12.25 Terra X Deutschland von unten Stadt Deutschland 2014



13.15 Terra Xpress Da Vinci und die Spur des Schädel-Codes Deutschland 2015



13.40 Terra Xpress Brisanter Fund beim Entrümpeln und das Glück in der Auster Deutschland 2016



14.10 Terra Xpress Aufstand an der Autobahn



15.10 Terra Xpress Erbschaft mit Knalleffekt Deutschland 2014



15.40 Terra Xpress Mit voller Power (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



23.50 Das alte Ägypten - Ursprung der Zivilisation Pyramiden und Tempel USA 2008



0.35 heute-journal



1.05 ZDF-History Was ist dran an "Hitlers Goldzug"? Deutschland 2016 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



3.15 ZDF-History Die Wahrheit über Dresden



4.00 ZDF-History Olympia 1936 - der verratene Traum Deutschland 2016



4.40 ZDF-History Die zwei Leben des Otto von Bismarck Deutschland 2015



(Kommentar)



OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121