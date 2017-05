Patrick, Fred, Phil, David and Brett betreten zaghaft die Bühne. Männer in den "besten Jahren" treten bei der Castingshow "Britain's got Talent" an, um sich dem Publikum und den Juroren zu präsentieren. Die auch sogleich nicht verhehlen können, wie sie die fünf Männer aus Essex und London einsortieren.

Der Beitrag Alte Männer - Haben Sie etwa Vorurteile? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...