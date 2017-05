Herr K. lernt Bibi kennen. Als sein Sohn ihm die damit verbundene Influencer-Szene erklärt, merkt er, dass sein Bild von Traumkarrieren längst überholt ist. Schnell träumt er selbst vom verpassten Youtube-Imperium.

Auch Traumkarrieren unterliegen offenbar gewissen Moden. Als Herr K. so alt war wie sein Sohn, wollte er Winnetou werden oder Darth Vader. Hauptsache, Abenteuer beziehungsweise Weltherrschaft. Insofern ist es vielleicht nicht so überraschend, wenn der sechsjährige Junge nun beim Abendbrot erklärt: "Wenn ich groß bin, werde ich Influencer.""Aha", sagt Herr K., dessen Vorstellungsvermögen da noch begrenzt ist. Ein staatlich anerkannter Ausbildungsberuf dürfte "Influencer" bislang ebenso wenig sein wie "Rasen-Sprenger" oder "TV-Koch". Er geht davon aus, dass viele Influencer in ihren Kinderzimmern mit Schmink- oder Egoshooterspiele-Tipps für YouTube angefangen haben und mittlerweile wie Bianca Heinicke (aka Bibi) zu interstellaren Weltstars avancierten. Tatsächlich hat sie einen längeren Wikipedia-Eintrag als die meisten Nobelpreisträger. Herr K. kannte Bibi dennoch nicht. Dafür haben seine Kinder noch nie was von Robert de Niro gehört und halten Voltaire allenfalls für ein neues Unisex-Deo.Überhaupt: Wären Mozart oder Goethe heute bei Twitter die Abräumer? Und wenn ja, hätten ihre Posts wie bei Bibi ...

