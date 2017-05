¦ Zwei Drittel der Jüngeren können sich vorstellen, auf den Weg in die Bankfiliale zu verzichten ¦ Mehrheit möchte sich per Video oder mit dem e-Personalausweis ausweisen ¦ Bitkom veranstaltet "Digital Banking Conference" am 1. und 2. Juni in Berlin Berlin, 26. Mai 2017 Zur Kontoeröffnung in...

Den vollständigen Artikel lesen ...