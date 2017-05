Lieber Leser,

die sogenannten FANG-Stocks, also Facebook, Amazon, Netflix und Google, gehören aktuell zu den an der Marktkapitalisierung gemessen größten Aktien. Apple mal außen vorgelassen. Es ist klar, dass diese Aktien einen Bezug zur digitalen Technologie haben. Technologiewerte haben in den letzten Monaten einen starken Aufwärtstrend verzeichnet und deuten an, dass in der Zukunft wohl kaum etwas dran vorbeigehen wird.

Wo würde der S&P 500 Index ohne diese Aktien notieren?

Selbst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...