Bad Marienberg - Der gemeinsame Vertreter der Anleihe (ISIN DE000A1YCN14/ WKN A1YCN1), die G&P GmbH & Co. KG vertreten durch Herrn Frank Günther, wurde vom zuständigen Amtsgericht in Bonn als Mitglied des Gläubigerausschusses der SolarWorld AG, der SolarWorld Industries Thüringen GmbH und der SolarWorld Industries Sachsen GmbH benannt, so die One Square Advisory Services GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

