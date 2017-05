Dem Jubel für Obama folgt die Kritik an Trump: Auf dem Evangelischen Kirchentag lesen führende SPD-Politiker dem US- Präsidenten die Leviten. Außerdem ist die Zusammenlegung zweier Kirchen im Gespräch.

Kritik an den USA und ein weiteres Zeichen der Annäherung zwischen Katholiken und Protestanten: Nach dem umjubelten Auftritt von Barack Obama und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auf dem Kirchentag hat Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) am Tag darauf die US-Politik unter Präsident Donald Trump kritisiert. Dabei wies er am Freitag dessen Forderung nach Erhöhung der deutschen Militärausgaben auf zwei Prozent der Wirtschaftsleistung zurück.

"Was sich ändern muss in Europa und in der Welt, ist, dass wir endlich auch wieder über Abrüstung, Denuklearisierung und Rüstungskontrolle reden müssen", sagte Gabriel und erhielt dafür viel Applaus. "Es wird keine Stabilität und keinen Frieden nur durch Militär geben, sondern durch Entwicklungshilfe, Krisenprävention."

Für Beifall sorgte auf dem Protestanten-Treffen auch der Auftritt des obersten deutschen Katholiken: Der Münchner Kardinal Reinhard Marx bekräftigte 500 Jahre nach Beginn der Reformation den Willen zur ökumenischen Annäherung der beiden Kirchen in Deutschland. "Wollen wir zusammengehen? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...