Bonn (ots) - Nahezu überall in Europa kämpft die gemäßigte Linke, kämpfen die Sozialdemokraten mit sinkenden Umfragewerten oder verlorenen Wahlen. Sie scheint im Süden und Norden des Kontinents programmatisch gefangen zwischen den erfolgreichen Populisten sowohl vom linken, als auch vom rechten Rand des politischen Spektrums, denen die Wähler aus Angst vor dem Fremden oder vor dem gesellschaftlichen Abstieg zulaufen. Ob in Frankreich oder Spanien, in Griechenland oder den Niederlanden, in Großbritannien oder Deutschland - neben den landesspezifischen Gründen scheint die Sozialdemokratie in ganz Europa ein strukturelles Problem zu haben.



Was sind die Ursachen für die Krise der gemäßigten Linken in Europa? Welche politischen Schlüsse zieht die Sozialdemokratie Europas aus den vergangenen Monaten und Jahren? Wie begegnet sie dem Populismus? Welche Lösungsansätze findet die SPD für die Zukunftsfragen? Welchen Kurs nimmt die SPD?



Alfred Schier diskutiert u.a. mit:



- Helmut Markwort, ehem. Chefredakteur und ehem. Herausgeber des "Focus"



