Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Freitag mit leicht höheren Kursen beendet. Nach einem zurückhaltenden Start mit leicht negativer Tendenz zogen die Kurse erst am Nachmittag im Anschluss an verschiedene Konjunkturdaten aus den USA etwas an. Damit schloss der SMI nach einer ereignisarmen kurzen ...

