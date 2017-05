Eine Gruppe von Hochschulstudenten hat berechnet, wie viel Steuerzahler-Geld die HSH Nordbank seit ihrer Gründung bis heute verschlungen hat. Es ist der bislang erste Versuch, die Verluste objektiv zu erfassen.

Was hat die HSH Nordbank die Hamburger Steuerzahler seit ihrer Gründung im Jahr 2003 gekostet? Dieser Frage gingen neun Studenten gemeinsam mit ihrem Professor Dirk Heithecker an der Hochschule Hannover nach. Das Ergebnis: 14,46 Milliarden Euro, wie die "Hamburger Morgenpost" berichtet. Für die beiden an der Rettung der Bank beteiligten Länder ...

