Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Freitag mit leicht höheren Kursen beendet. Nach einem zurückhaltenden Start mit leicht negativer Tendenz zogen die Kurse erst am Nachmittag im Anschluss an verschiedene Konjunkturdaten aus den USA etwas an. Damit schloss der SMI nach einer ereignisarmen kurzen Woche auch im Vergleich zum vergangenen Freitag etwas fester. Insgesamt waren die Marktaktivitäten am Brückentag nach Auffahrt wegen der Absenz zahlreicher Marktteilnehmer sehr gering. Die von Händlern als lustlos bezeichnete Stimmung wurde zu Handelsbeginn von den wieder etwas gesunkenen Ölpreisen sowie von durchwachsenen Konjunkturdaten aus Japan noch etwas gedämpft.

Für etwas Auftrieb sorgten wie erwähnt US-Daten. So ist das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal in den USA gemäss neueren Daten nicht dermassen schwach ausgefallen, wie mit den ersten Zahlen gemeldet. Zudem sanken die Aufträge für langlebige Güter im April weniger als erwartet und die Stimmung der Konsumenten hat sich gemäss dem Uni Michigan-Index im Mai den dritten Monat in Folge verbessert, wenn auch nicht gar so stark wie prognostiziert. Die Publikation des Sitzungsprotokoll der jüngsten Sitzung der amerikanischen Notenbank am Mittwochabend stützte zwar die US-Börsen auch noch am Donnerstag, die Auswirkungen auf Europa blieben aber überschaubar.

Der Swiss Market Index ...

Den vollständigen Artikel lesen ...