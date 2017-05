Die G7-Staaten wollen ihre Anstrengungen im Kampf gegen internationalen Terrorismus verstärken. Eine entsprechende Erklärung wurde am Freitag unterzeichnet. In anderen Punkten ist man noch weit voneinander entfernt.

Als Antwort auf den Anschlag in Manchester wollen die sieben führenden Industrienationen ihren Kampf gegen den Terrorismus weiter verstärken. Die Staats- und Regierungschefs der G7 erklärten am Freitag im italienischen Taormina, ihre Anstrengungen zu "verdoppeln", um Versprechen in Taten umzusetzen. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte, der Terrorismus und terroristische Bedrohungen seien "wirklich globale Gefahren".

Im Wesentlichen geht es in der gemeinsamen Erklärung um drei Punkte: Zum einen soll der Informationsaustausch unter den Ländern verbessert werden. "Das ist essentiell", sagte Merkel. Zudem sollen die Finanzierungsquellen von Terroristen trockengelegt werden. Um ...

